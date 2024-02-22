Подмосковье 22 февраля 2024, 21:19 «Желаем крепкой любви и взаимопонимания!» Андрей Воробьев поздравил участника СВО со свадьбой Губернатор Андрей Воробьев поздравил со свадьбой участника СВО из Подмосковья Пресс-служба губернатора Московской области Андрея Воробьева

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев поприсутствовал на свадьбе молодой пары Дмитрия и Любови в Доме правительства Подмосковья. Он поздравил молодоженов и пожелал им семейного счастья.

Как рассказал Воробьев в своем Telegram-канале, Дмитрий — военнослужащий — на днях он возвращается в зону спецоперации.

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«Символично, что произошло это сегодня, накануне Дня защитника Отечества. Супруги хотели сыграть свадьбу еще год назад, но получилось только сейчас», — написал губернатор.

По его словам, молодые люди познакомились в 2020 году. Тогда Дмитрий еще не знал, идя на прием к стоматологу, что влюбится во врача — свою будущую жену.

«Для всех нас, а особенно для самих ребят и их близких, все было очень волнительно. Желаем крепкой любви и взаимопонимания!» — поздравил молодоженов Андрей Воробьев.

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