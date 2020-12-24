Коронавирус нанес сокрушительный удар по экономике Подмосковья. О том, каким будет ее восстановление, губернатор Андрей Воробьев рассказал Станиславу Натанзону в эфире «360».

Глава региона подчеркнул, что в такой ситуации главное — действовать.

«Есть выражение — ждать у моря погоды. Это удел слабых. Мы не ждем, мы действуем, привлекаем новые предприятия, они открываются. Приглашаем налоговых резидентов. Многие предприятия выходят на мировые рынки, растет экспорт. Поэтому мы работаем для того, чтобы больше были наши возможности», — сказал губернатор.

Губернатор добавил, что на пути к достижению цели возникают разные обстоятельства и барьеры, но их необходимо разрушить. По словам Воробьева, власти хотят и должны развивать территорию. Подмосковье насчитывает более 70 крупных городов и еще 50 поменьше.

«Каждый населенный пункт нуждается во внимании, потому что там живет человек. Наш дорогой, любимый житель Подмосковья должен чувствовать перемены. Если его спросить, когда он выходит на улицу, что-нибудь делает для тебя власть? Он должен сказать — да», — отметил Воробьев.

Глава региона подчеркнул, что самым главным достижением стало объединение Подмосковья. Теперь области не похожа на лоскутное одеяло, где каждый живет своей жизнью.

«Это единый организм, единая система, которая сегодня развивается и во многих направлениях является лидером или претендует на лидерство. Это не значит, что что-то у нас очень замечательно и можно расслабиться. Нет такого. Всегда есть к чему стремиться», — заключил он.

Ранее Андрей Воробьев отметил, что самыми крупными и значимыми для региона инвестиционными проектами во время пандемии стали производство космических аппаратов для системы связи «Ямал» и системы наблюдения «Смотр» в Щелкове, логистический комплекс «Гиперглобус» в Пушкино, новый хирургический комплекс госпиталя «Лапино» в Одинцове, расширение производства «Хенкель Рус» в Богородском округе.

По приблизительным подсчетам, из-за пандемии бюджет Московской области сократился на 120 миллиардов рублей.