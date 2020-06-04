Ждать придется, но недолго. Решение о пособии для семей с детьми принимают в течение 10 дней

«Пособия от 3 до 7 лет, учитывая, что у нас порядка шести межведомственных запросов, по которым должно прийти подтверждение, то решение о назначении этого пособия принимается в течение 10 рабочих дней со дня обращения. Это написано в порядке предоставления этого пособия», — сообщила министр.

Она уточнила, что если за 10 рабочих дней не будут получены данные, которые запрашивали в рамках межведомственного взаимодействия, то может быть принято решение о продлении еще на 10 дней. С момента подачи заявления до момента принятия решения о назначении или отказе должно пройти не более 20 дней. В случае своевременного получения информации, в течение 10 рабочих дней принимается решение, добавила Ирина Фаевская.

Мы будем стараться рассмотреть все заявления в течение 10 дней. На сегодняшний момент мы получили их огромное количество — более 54 тысяч — и все наши службы работают с огромным напряжением, чтобы максимально быстро это отработать Ирина Фаевская министр соцразвития Подмосковья

Выплата детям с 3 до 7 лет назначается с 1 июня, она составляет 6344 рубля. Ее могут получить малообеспеченные семьи, чей средний душевой доход ниже прожиточного минимума. Перерасчет этой выплаты для тех, кому будет принято положительное решение, будет проводиться с января.

Чтобы задать уточняющие вопросы, можно позвонить на горячую линию по номеру 8-800-550-50-30.

«Но я прошу всех жителей — у нас в каждом муниципальном образовании есть территориальное управление. Каждый житель знает телефон своего управления — туда можно обратиться, наверняка ответят на поставленный вопрос и дадут консультацию. Мы стараемся и для жителей облегчить эту процедуру, поэтому на портале госуслуг форма для заполнения заявления и приложение дополнительных сканов документов, если они требуются — это сделано максимально доступно для каждого человека», — уточнила министр социального развития региона Ирина Фаевская.