Подмосковье 06 июля 2023, 16:33 Ж/д переезд в деревне Криулино в Павловском Посаде закроют в ночь с 6 на 7 июля Московская железная дорога

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Железнодорожный переезд в деревне Криулино городского округа Павловский Посад закроют в ночь с 6 на 7 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Как уточнили в ведомстве, ограничения связаны с проведением ремонтных работ на участке. Переезд будет закрыт с 23:45 6 июля до 5:00 утра 7 июля.

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Также в Минтрансе добавили, что объезд территории возможен по трассе А-107 в Электростали. Автомобилистам порекомендовали заранее планировать маршрут.

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