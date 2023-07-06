06 июля 2023, 16:33
Ж/д переезд в деревне Криулино в Павловском Посаде закроют в ночь с 6 на 7 июля
Железнодорожный переезд в деревне Криулино городского округа Павловский Посад закроют в ночь с 6 на 7 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Как уточнили в ведомстве, ограничения связаны с проведением ремонтных работ на участке. Переезд будет закрыт с 23:45 6 июля до 5:00 утра 7 июля.
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Также в Минтрансе добавили, что объезд территории возможен по трассе А-107 в Электростали. Автомобилистам порекомендовали заранее планировать маршрут.
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