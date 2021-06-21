Жара сохранится в Московской области до конца недели

До 24 июня сохранится в Московской области аномально жаркая погода. Температура воздуха будет на 7-10 градусов выше нормы.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения „Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды“ в период с 20 по 24 июня в Московской области ожидается аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7-10 градусов выше климатической нормы», — сообщили в МЧС по Подмосковью.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что воскресенье, 20 июня, стало самым жарким днем в Москве с начала лета. По ее данным, температура в столице поднялась до +30 градусов. Африканский зной и шесть температурных рекордов будут побиты в столице и области на этой неделе, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Из-за жары Роспотребнадзор рекомендовал работодателям сократить рабочий день.