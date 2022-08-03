Жалобы на отключения электричества в Истре сократились на 70%

Качество электроснабжения улучшилось в Истре. Глава округа Татьяна Витушева посетила филиал «Россетей», где прошло совещание по улучшению снабжения энергией потребителей.

Карта с геоинформационной системой отображает весь электросетевой комплекс округа. На ней можно найти все трансформаторные подстанции и проследить за их работой. Задача компании «Россети Московский регион» — бесперебойно обеспечивать жителей энергией. Так, филиал «Западные электросети» активно занимается реконструкцией и исключает бесхозные объекты совместно с администрацией Истры. Глава округа отметила, что работа идет в сотрудничестве, чтобы предупредить возможные проблемы.

«Для того, чтобы убрать негативную составляющую с округа, мы начали конструктивно взаимодействовать с „Россетями“ на упреждение, профилактику и повышение устойчивости электроснабжения по всем их программам», — сказала Витушева.

В результате слаженной работы количество обращений об отключениях в округе снизилось на 70%, несмотря на увеличение численности населения. Директор филиала Дмитрий Битней рассказал, что часто собственники не могут обеспечить правильную эксплуатацию оборудования — и с этим могут помочь «Россети».

«Когда собственники передают сети на баланс ПАО „Россети Московский регион“, мы это оборудование начинаем эксплуатировать в соответствии с требованием правил, приводить его в нормативное состояние», — сказал Битней.

Раньше около 70% сетей были абонентскими. Сейчас почти всеми ими владеют «Россети». Показатель планируют увеличить в будущем.

Ранее губернатор Андрей Воробьев встретился с главой «Россетей». Они обсудили развитие электросетей Подмосковья на Петербургском международном экономическом форуме.