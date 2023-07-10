Подмосковье 10 июля 2023, 11:10 Жалоб по всем основным направлениям ЖКХ стало меньше в Подмосковье ГЖИ МО

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За неделю Госжилинспекция Подмосковья обработала 6,7 тысяч сообщений жителей. Было решено 4,6 тысячи проблем, оставшиеся заявки будут закрыты в ближайшее время.

Как отметили в ведомстве, количество заявок снизилось в 23 округах. Самые высокие темпы снижения оказались в Раменском, Мытищах, Электростали, Котельниках и Подольске. Из Восхода, Звездного Городка, Молодежного и Черноголовки не поступило ни одного обращения.

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За неделю жители оставили 669 заявок на уборку подъездов, 364 — на ремонт лифтов и 307 — на восстановление освещения. Их количество снизилось по всем категориям проблемного топа.

Глава Госжилинспекции Ольга Федина напомнила, что жители могут сообщить о жилищно-коммунальной проблеме на портале ЕДС. Управляющие компании берут в работу заявки в течение 24 часов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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