Подмосковье 28 февраля 2023, 14:08 Жалоб на ЖКХ стало на 8% меньше в Подмосковье за неделю

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Госжилинспекция получила 5,8 тысячи заявок жителей на неделю. В категорию закрытых перешли сыыше 4,9 тысячи из них. Число жалоб при этом сократилось на 8% за неделю, сообщила глава ведомства Ольга Федина.

Количество заявок снизилось в 38 округах региона. Заметнее всего их количество уменьшилось в Серебряных Прудах — на 85%, Бронницах, Лотошине — на 75% и Домодедове — на 34%. Из Звездного Городка, Молодежного и Черноголовки не пришло ни одного обращения.

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Самыми популярными темами жалоб на минувшей неделе остались уборка подъездов и ремонт лифтов. При этом количество обращений в этих категориях снизилось на 17 и 9%.

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Глава ГЖИ Ольга Федина напомнила, что жители могут оставить обращения о проблемах с ЖКХ через портал ЕДС.

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