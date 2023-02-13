Подмосковье 13 февраля 2023, 11:15 Жалоб на уборку подъездов в Подмосковье стало на 34% меньше за неделю

Читать 360tv в

Жители Подмосковья оставили свыше 6,2 тысячи обращений в Госжилинспекцию за неделю. Это на 7% меньше, чем неделей ранее. При этом на уборку подъездов стали жаловаться на 34% меньше.

Реклама

В ведомстве отметили, что снижение числа заявок показали 30 округов региона. Так, ЦУР получил в восемь раза меньше жалоб из Электрогорска, в три раза меньше из Протвина, Клина и Бронниц. Высокие темпы снижения количества обращений показали Краснознаменск — 80%, Серебряные Пруды — 75% и Можайск — 54%. Ни одной жалобы не поступило из Звездного Городка и Восхода.

Число заявок снизилось в том числе на самые популярные темы. Так, ведомство получило на 34% меньше обращений по поводу уборки подъездов (731 заявка), на 6% по уборке лифтов (450 обращений) и на 16% по освещению подъездов (383 просьбы).

Глава ГЖИ Ольга Федина напомнила, что жители могут оставить обращения через портал ЕДС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о росте численности населения Подмосковья на 24,3% за 11 лет. Такие данные показала перепись 2021 года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».