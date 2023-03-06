Подмосковье 06 марта 2023, 09:53 Жалоб на уборку подъездов стало на 13% меньше в Подмосковье за неделю

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Жители Подмосковья стали реже оставлять жалобы на состояние жилых домов. За неделю Госжилинспекция получила 5,9 тысяч заявок, из которых в категорию выполненных перешли 4,1 тысячи. Обращений стало меньше в 30 округах.

Заметнее всего число жалоб снизилось во Власихе (на 60%), Лосино-Петровском (на 52%) и Павловском Посаде (на 43%). Оттуда не поступило ни одной заявки.

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Самыми популярными жалобами стали уборка, ремонт лифтов и освещение в подъездах. В этих категориях поступило 582, 427 и 367 заявок.

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Глава ГЖИ Ольга Федина напомнила, что оставить обращение жители могут через портал ЕДС. Управляющие компании принимают их в работу в течение суток.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что 4,5 тысячи домов капитально отремонтируют в регионе к 2025 году. В порядок приведут лифты, фасады, газовые системы и не только.

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