Подмосковье 15 июня 2023, 18:15 Жалоб на уборку мусора стало почти на 200 меньше в Подмосковье за неделю ГУСТ

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Жители Московской области стали меньше жаловаться на уборку контейнерных площадок и вывоз ТКО. В период с 8 по 14 июня инспекторы ГУСТ получили на 171 сообщение меньше, чем неделей ранее.

Жители могут прислать обращение на «Добродел», электронную почту управления или в социальные сети.

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«Снижение по мусорной тематике отмечу в Одинцове — минус 39 сообщений, Чехове — на 22 жалобы меньше, Химках — минус 30, в Серпухове на 17 обращений меньше, но общее количество нарушений в муниципалитете еще предполагает активную работу в этом направлении», — прокомментировала руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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