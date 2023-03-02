Подмосковье 02 марта 2023, 17:16 Жалоб на снег и наледь стало на 487 меньше в Подмосковье за неделю

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Руководитель Главного управления содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова провела еженедельную встречу с главами округов. Они подвели итоги работы коммунальных служб на минувшей неделе. Так, число жалоб на снег и наледь в регионе снизилось на 487.

За неделю жители Подмосковья оставили 2641 обращение о снеге и наледи на улицах. Это на 487 меньше, чем неделей ранее. На встрече также обсудили эффективность работы техники. Ее регулярно контролируют в ведомстве.

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«Сегодня я напомнила коллегам о том, что приоритетной задачей является построение четкого маршрута для каждой единицы — с нормативной нагрузкой, без перепробегов и простоев», — сказала Светлана Аипова.

Глава ГУСТ добавила, что в ближайшее время все округа проведут оцифровку дворов и общественных территорий, чтобы определить ответственных за уборку участков.

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