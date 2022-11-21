Подмосковье 21 ноября 2022, 10:45 Жалоб на подъезды и лифты стало на 10% меньше в Подмосковье за неделю

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Число обращений в ГЖИ по вопросам уборки подъездов и ремонта лифтов снизилось в Подмосковье на 10% за неделю. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Федина.

За неделю ЦУР обработал 7,5 тысячи обращений, из них 6,3 тысячи уже выполнили. Чаще всего жители просили об уборке подъездов — 653 заявки, ремонте лифтов — 435 заявок и восстановлении освещения в подъезде — 431 заявка.

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За неделю количество обращений из Бронниц снизилось на 75%, из Протвина — на 66%, из Волоколамска — на 63%.

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Направить заявку в ГЖИ можно через единую диспетчерскую службу. Обращения обрабатывают в течение суток.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.

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