Подмосковье 14 февраля 2023, 13:16 Жалоб на освещение стало на 60% меньше в Подмосковье в январе

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Жители Подмосковья оставили на 60% меньше жалоб на освещение на портале «Добродел» в январе по сравнению с этим же месяцем прошлого года. Об этом сообщили в Минблагоустройства региона.

Глава министерства Михаил Хайкин рассказал, что такого результата удалось достичь благодаря замене старых светильников на новые светодиодные.

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«В некоторых муниципалитетах снижение количества обращений доходит до 80%. В целом, в муниципалитетах, где проводили замену светильников, снижение количества обращений превысило среднее значение на 23% по сравнению с районами, где светильники не менялись», — сказал он.

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Всего за январь жители оставили 514 обращений по поводу освещения. В январе прошлого года их число достигло 1532.

Всего за год в Подмосковье заменили свыше 65 тысяч светильников в 37 городских округах. Эту работу продолжат в этом году — в планах обновить свыше 100 тысяч штук в 48 муниципалитетах.

Ранее глава министерства Михаил Хайкин доложил губернатору Андрею Воробьеву о благуострйостве свыше 400 общественных пространств Подмосковья в 2023 году. Это скверы, парки, набережные и другие объекты.

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