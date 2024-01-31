Подмосковье 31 января 2024, 11:38 Жалоб на лифты в Подмосковье стало на 13% меньше за неделю ремонт лифта / ГУСТ МО

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Жители Московской области направили около 660 заявок по вопросам работы лифтов за неделю. Это на 13% меньше, чем в начале месяца. Наивысшие темпы снижения продемонстрировали Лыткарино, Чехов, Орехово-Зуево, Балашиха и Фрязино.

При этом ни одной жалобы на неисправные подъемники не пришло из Бронниц, Дубны, Егорьевска, Коломны, Павлово-Посадского и Талдомского.

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«Любая неисправность лифтов несет угрозу здоровью и жизни людей. УК должны проводить регулярные осмотры и оперативно устранять выявленные нарушения — своими силами либо с привлечением специализированных организаций», — отметила руководитель ГУСТ Подмосковья Светлана Аипова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Они связаны с контролем за теплоснабжением и подготовкой котельных к отопительному сезону.

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