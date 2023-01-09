Подмосковье 09 января 2023, 17:30 Жалоб на коммунальные проблемы в Подмосковье стало на 63% меньше за год

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В период с 31 декабря 2022-го по 8 января 2023 года местные жители обратились в Единую диспетчерскую службу Московской области (ЕДС МО) 2,3 тысячи раз. Это на 63% меньше, чем в начале 2022 года, сообщила руководитель Госжилинспекции Ольга Федина. Меньше других жаловались жители Краснознаменска, Лосино-Петровского городского округа, Богородского, Фрязино, Талдомского и Электростали.

Ни одного обращения не пришло из Волоколамского, Восхода, Звездного городка, Лотошино, Луховиц, Молодежного и Шаховской.

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Из-за морозов поступило 228 заявок по поводу отопления, что больше на 35%, чем в прошлом году. В 15 городских округах таких жалоб стало меньше, например, в Раменском, Подольске, Люберцах, а из Жуковского, Королева, Талдомского, Шатуры и Электростали их не приходило совсем.

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На втором по количеству обращений месте оказалась категория «Провести уборку от мусора и грязи в подъезде» — по этому поводу пришло 155 заявок, что на 74% меньше, чем в начале 2022-го. Наиболее заметное снижение по показателю зафиксировали в Долгопрудном, Королеве и Серпухове. При этом из городских округов Богородский, Бронницы, Власиха, Дзержинский, Дубна, Егорьевск, Зарайск, Коломна, Краснознаменск, Лосино-Петровский, Можайский, Рузский, Серебряные Пруды, Ступино, Талдомский и Фрязино заявок о грязных мечтах не поступало.

В топ-5 коммунальных проблем новогоднего уик-энда жителей Подмосковья попали ремонт дверей в местах общего пользования (125 заявок), неисправности лифтов (112 жалоб) и нарушения эксплуатации и содержания общедомового имущества (107 обращений).

Отметим, направить обращение в Единую диспетчерскую службу можно через портал ЕДС МО. Управляющая организация обязана взять заявку в течение 24 часов и исполнить ее в регламентные сроки, согласовать результат должен заявитель.

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