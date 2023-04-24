Подмосковье 24 апреля 2023, 09:59 Жалоб на чистоту и порядок стало на 6% меньше в Подмосковье за неделю ГЖИ МО

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Госжилинспекция Подмосковья обработала свыше шести тысяч обращений жителей за неделю. Это на 6% меньше, чем неделей ранее. Из них 4,7 тысячи уже выполнили и перевели в категорию закрытых.

Как рассказали в ведомстве, темпы снижения числа заявок заметнее всего оказались в Бронницах, Шаховской, Серпухове, Егорьевске и Краснознаменске.

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По данным ЦУРа, за неделю количество заявок на уборку подъездов снизилось на 23%. В этой категории поступило 576 обращений. Еще 415 сообщений касались ремонта лифтов и 322 — восстановление освещения в подъездах.

«Решению наиболее проблемных вопросов мы уделяем повышенное внимание. Сообщения жителей ежедневно детально анализируем совместно с представителями органов местного самоуправления и муниципальных ЦУРов», — сказала глава ГЖИ Ольга Федина.

Так, принятые меры позволили снизить на 8% число обращений в категории «Устранить неисправность выступающих конструкций дома: козырьков, входных крылец».

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.

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