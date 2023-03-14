Подмосковье 14 марта 2023, 13:38 Зерновой и классический тостовый хлеб начнут производить в Дедовске

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Завод в Дедовске начнет выпуск тостового хлеба к лету. Новая линия сможет производить до 30 тонн нарезанных булок в сутки.

«Планируется изготовление двух видов новой продукции — это зерновой и классический тостовый хлеб», — уточнил зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов.

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Модернизация хлебозавода в Дедовске началась в 2020 году. Тогда запустили три новые линии по выпечке батонов, которые позволили выпускать по 85 тонн булок в сутки. Модернизация позволила увеличить производственные мощности завода в два раза.

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Сейчас на предприятии работает полностью автоматизированный участок по приготовлению теста. В смену его обслуживает всего один специалист.

В прошлом году «Дедовский хлеб» поставил на полки магазинов более 33 тысяч тонн хлеба и выпечки. Предприятие входит в холдинг «Коломенский», который производит более 20% всех хлебобулочных изделий в Подмосковье. В составе объединения работают 11 площадок в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Тверской области.

В январе объем производства шоколада и кондитерских изделий увеличился на 9% в Подмосковье. Об этом сообщили губернатору региона Андрею Воробьеву.