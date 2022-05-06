Зерноочистительный комплекс построят в Зарайске

Зерноочистительный комплекс мощностью 12 тысяч тонн возводится недалеко от деревни Журавна.

Проект реализует сельскохозяйственное предприятие ООО «Красная звезда».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов сообщил о том, что объем инвестиций в проект составляет порядка 70 миллионов рублей.

«Сегодня на объекте ведутся строительно-монтажные работы. Запуск элеватора планируется в июле 2022 года», — рассказал министр.

С появлением нового зерноочистительного комплекса в регионе появятся дополнительные рабочие места.