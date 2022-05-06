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    06 мая 2022, 17:39

    Зерноочистительный комплекс построят в Зарайске

    Анастасия Борискова

    Зерноочистительный комплекс мощностью 12 тысяч тонн возводится недалеко от деревни Журавна.

    Зерноочистительный комплекс построят в Зарайске

    Проект реализует сельскохозяйственное предприятие ООО «Красная звезда».

    Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов сообщил о том, что объем инвестиций в проект составляет порядка 70 миллионов рублей.

    «Сегодня на объекте ведутся строительно-монтажные работы. Запуск элеватора планируется в июле 2022 года», — рассказал министр.

    С появлением нового зерноочистительного комплекса в регионе появятся дополнительные рабочие места.