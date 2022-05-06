06 мая 2022, 17:39
Зерноочистительный комплекс построят в Зарайске
Зерноочистительный комплекс мощностью 12 тысяч тонн возводится недалеко от деревни Журавна.
Проект реализует сельскохозяйственное предприятие ООО «Красная звезда».
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов сообщил о том, что объем инвестиций в проект составляет порядка 70 миллионов рублей.
«Сегодня на объекте ведутся строительно-монтажные работы. Запуск элеватора планируется в июле 2022 года», — рассказал министр.
С появлением нового зерноочистительного комплекса в регионе появятся дополнительные рабочие места.