Подмосковье 18 сентября 2023, 17:24 Зеркала для увеличения обзора установили на 9 ж/д переходах в Подмосковье "Московская железная дорога "

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Пешеходные переходы рядом с платформами Петелино, Щербинка, Купавна, Заря, Белоозерская, Жаворонки, Домодедово, Марк и Столбовая оборудовали сферическими зеркалами. Она позволяю увеличить обзор и вовремя увидеть приближающийся поезд.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, проведенные работы позволят увеличить безопасность на дорогах.

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Всего с этом году на МЖД ликвидировали 247 несанкционированных переходов через железную дорогу. Еще 32 тропы убрали на МЦД-3 и МЦД-4.

Кроме того, в этом году ремонт провели на 342 пешеходных переходах, установили 978 предупреждающих знака и 38 комплектов резинокордовых покрытий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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