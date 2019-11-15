Почти 150 врачей приехали работать в подмосковные села в 2019 году

В Московской области работает программа «Земский доктор». Так, в этом году в села региона приехали 145 медицинских специалистов, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

Программа «Земский доктор» направлена на поддержку тех медицинских работников, которые приходят работать в сельскую местность. В этом году в регион привлекли 135 врачей и 10 фельдшеров.

«Врачам-участникам программы предоставляется единовременная денежная выплата в размере одного миллиона рублей, фельдшерам — 500 тысяч рублей. Всего с 2012 года в Подмосковье трудоустроились почти 1,5 тысячи земских докторов», — рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Московской области Екатерина Огнева.

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Также в Подмосковье есть и другие социальные бонусы для медработников. Например, в этом году 900 специалистов получили свидетельства по программе «Социальная ипотека». С ее помощью врачи платят только проценты по кредиту на квартиру.