Заявки на участие в программе «Земский учитель» начали принимать в Подмосковье

Это отметила министр образования Московской области Ирина Каклюгина. По ее словам, все заявки примут до 15 апреля.

Эта программа работает у нас уже год. Мы привлекли новых специалистов в школы Ирина Каклюгина.

Но к кандидатам есть несколько требований. Например, они не могут быть старше 55 лет. Также необходимо наличие среднего профессионального или высшего образования.

Каждый из прошедших отбор участников программы получит по одному миллиону рублей. Они смогут использовать эти средства по своему усмотрению.

Программа «Земский учитель» стартовала в Московской области год назад. Она помогла привлечь в села или малые города уже 37 педагогов.

Подробные условия участия в программе можно найти на сайте Министерства образования Подмосковья.