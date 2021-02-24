Почти 200 «земских» врачей привлекли на работу в селах Подмосковья за год

На работу в селах Подмосковья привлекли 188 врачей и фельдшеров за год. Они стали участниками программы «Земский доктор». Каждому положена выплата, которую дают в качестве меры поддержки новых специалистов в небольших поселениях.

Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. По ее словам, за год в села привлекли 168 врачей и 20 фельдшеров.

Первичная медицинская помощь должна быть доступна не только жителям городов, но и тем, кто проживает в деревнях и селах Светлана Стригункова.

Цель программы «Земский доктор» — помочь врачам, решившим работать в отдаленных местностях Подмосковья. Для участников предусмотрена единовременная денежная выплата.

Так, врачи получают миллион рублей, а фельдшеры — 500 тысяч. Кроме того, в Подмосковье действуют и другие меры поддержки.

Это программа «Социальная ипотека» и губернаторская доплата на сумму до 32 тысяч рублей для педиатров, терапевтов, врачей общей практики.