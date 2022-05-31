Землю за рубль получило производство оружейного тюнинга в Богородском округе

Компания «Зенит» создает уникальный обвес для стрелкового оружия. Еще совсем недавно предприятие занималось производством светодиодных фонариков и разнообразных электронных компонентов.

Директор ООО «Зенит» Николай Горбунов рассказал о том, что компания производит продукцию, аналогов которой в мире нет.

«Если мы посмотрим на вот этот карабин, то мы видим, что впереди лазерный целеуказатель фонарь, инфракрасный осветитель. Все в одном блоке. Так называемый „Перст лидер“. Ему аналогов в мире нет. Это лучшее изделие в области освещения», — отметил Горбунов.

Такой комбинированный прибор позволяет военнослужащему работать в любое время суток. Целеуказание, освещение и поиск возможны даже в условиях ограниченной видимости.

Сотрудники компании считают, что тюнинг требует индивидуального подхода. Поэтому они создают компоненты таким образом, чтобы геометрию оружия можно было индивидуально подстроить под пользователя.

Сейчас ООО «Зенит» снабжает российских силовиков и получает заказы от заграничных производителей.

Мощности у производства серьезные. Здесь есть собственный парк станков металлообработки, монтажное оборудование и конструкторский отдел. Производство продолжает расти, поэтому в региональную программу поддержки импортозамещения работники предприятия очень хотели попасть. В итоге, пройдя экспертное заключение, ООО «Зенит» стал первой компанией, получившей землю в аренду на три года всего за рубль

«Мы рады, что такие высокотехнологичные производители заходят к нам. Наш округ открыт для потенциальных инвесторов. Мы активно готовы взаимодействовать привлекать дополнительных производителей, предоставлять им землю», — подчеркнул первый заместитель главы администрации Богородского городского округа Алексей Щаулин.

Он отметил также, что сейчас в округе разрабатываются еще несколько заявок и перспективных проектов по импортозамещению. Механизм для инвесторов максимально упрощен. Запрос на получение участка рассматривается до пяти дней, а договор заключается в течение 20 дней. Бизнесмены могут узнать подробности программы и направить свои заявки на участие через портал госуслуг.