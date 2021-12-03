Землю в Подмосковье получили 1,9 тысячи многодетных семей с начала года

Свыше 1,9 тысячи многодетных семей получили в Подмосковье землю с начала года. Участки выдали бесплатно. Больше всего это коснулось Люберец и Богородского округа.

Следом идут Серпухов, Химки, Коломна, Орехово-Зуево. Много земель выдали и в Котельниках, Подольске, Сергиевом Посаде, Раменском, Чехове, Истре.

Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, с января участками обеспечили 1924 семьи.

Еще порядка 200 земельных участков переданы администрациями городских округов семьям в течение ноября Наталья Адигамова.

По словам заместителя председателя правительства региона Андрея Разина, за 10 лет действия закона о предоставлении бесплатных участков их получили 29 928 семей Подмосковья.

За это время больше всего земель выдали в Лотошине. Там их получили 98% стоящих на учете семей. На второй строчке идут Серебряные Пруды, на третьей — Луховицы.

Земли в Московской области безвозмездно выдают и врачам. Эту меру поддержки в июле инициировал губернатор Андрей Воробьев.