Бесплатную землю для строительства дома получат еще 77 многодетных семей Подмосковья

В Подмосковье согласовали еще 77 земельных участков для предоставления многодетным семьям. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений региона.

С начала декабря Министерство имущественных отношений Подмосковья согласовало 77 земельных участков для многодетных семей региона. Помимо этого, в ведомстве занимаются разработкой еще 44 участков. Об этом рассказала Наталья Адигамова, министр имущественных отношений Московской области.

Адигамова отметила, что в Орехово-Зуеве подготовили 18 участков для многодетных семей, в Клину — 11 участков, Ступине и Солнечногорске — по семь земельных участков. Еще шесть участков подготовили в Егорьевске, в Дубне и Раменском — по четыре земельных участка, в Можайском, Шатуре, Коломенском и Сергиево-Посадском округах — по три участка.

Еще несколько участков подготовили в Мытищах, Чехове, Истре, Серебряных Прудах и Серпухове. Семьи начнут получить землю уже в этом году.