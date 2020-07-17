Землю под новый дом культуры согласовали в Орехово-Зуеве

В подмосковном Орехово-Зуеве согласовали землю для строительства дома культуры в деревне Давыдово. Этот проект выполнят по поручению губернатора региона. А уже существующий ДК «Триумф» расположен в бывшем детском саду. Он не приспособлен для многочисленных секций.

В деревне Давыдово проживают более 11 тысяч человек. В новом доме культуры предусмотрели актовый зал на 300 мест, где будут проводить концерты, праздники и занятия для детей. Они смогут записаться в различные кружки.

А проектно-изыскательные работы наметили на 2021 год. Объект займет участок площадью 1,25 гектара. Об этом сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Средства на реализацию проекта выделят из областного бюджета. Так, его включили в государственную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

К августу в Орехово-Зуеве достроят музыкальную школу. Сделают ее в поселке Демихово. Там смогут учиться 600 ребят. Здание уже почти на 90% готово, сообщил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил Владимиру Локтеву завершить запланированное строительство учебных заведений до 1 сентября. Это касается школ и детских садов. Национальные проекты позволят Подмосковью запустить более 70 социальных объектов до конца текущего года.