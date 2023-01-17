Подмосковье 17 января 2023, 13:04 Землю для строительство дома в Подмосковье выделили в январе уже 50 врачам

Читать 360tv в

За первую рабочую неделю января медики Подмосковья получили еще 50 участков по программе «Земля врачам». Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Проект востребован, наши врачи с большой инициативой участвуют в программе. За все время землю получили более 1,6 тысячи медиков», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области Анна Кротова.

Реклама

Бесплатный участок для строительства дома могут получить сотрудники 37 специальностей, чей стаж работы составляет не менее трех лет.

Реклама

«Эта мера позволила поддержать прежде всего специалистов, приезжающих работать в сельские территории Подмосковья. Это дополнительный стимул для привлечения кадров в муниципалитеты», — отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

С начала 2023 года землю получили специалисты из Волоколамска, Орехово-Зуева, Пушкино, Раменского, Серпухова и других округов.

Подать заявку на участок можно в местной администрации или самостоятельно. Для этого нужно выбрать участок из предлагаемого перечня или найти его на кадастровой карте. Затем на портале нужно обратиться за услугами «Предварительное согласование земельных участков», «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование», указать координаты участка, должность и место работы.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе действуют и другие меры поддержки врачей. Среди них —социальная ипотека и доплаты.