19 июня 2020, 23:42
Землю для строительства семи новых ФАПов выделили в Подмосковье
Министерство имущественных отношений Московской области согласовало предоставление региональному Минстрою семи земельных участков общей площадью 1,4 гектара для строительства фельдшерско-акушерских пунктов. Они появятся в городских округах Раменский, Шаховская, Лотошино, Клин и Солнечногорск. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Новые ФАПы построят в селе Ульянино Раменского округа, селе Белая Колпь городского округа Шаховская, деревнях Михалево и Калицино городского округа Лотошино, деревне Елгозино и поселке Шевляково городского округа Клин, а также в деревне Бережки городского округа Солнечногорск. Медицинские пункты смогут предоставить помощь более 5000 жителям данных сел и деревень.
По данным Министерства строительного комплекса Московской области, ввести в эксплуатацию новые медпункты планируется до конца 2020 года. Всего в этом году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Подмосковье появятся 13 ФАПов.