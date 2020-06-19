Землю для строительства семи новых ФАПов выделили в Подмосковье

Новые ФАПы построят в селе Ульянино Раменского округа, селе Белая Колпь городского округа Шаховская, деревнях Михалево и Калицино городского округа Лотошино, деревне Елгозино и поселке Шевляково городского округа Клин, а также в деревне Бережки городского округа Солнечногорск. Медицинские пункты смогут предоставить помощь более 5000 жителям данных сел и деревень.

По данным Министерства строительного комплекса Московской области, ввести в эксплуатацию новые медпункты планируется до конца 2020 года. Всего в этом году в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в Подмосковье появятся 13 ФАПов.