facebook_pixel
    24 декабря 2021, 14:17

    Землю для производства выделили новому резиденту «Сырной долины» Подмосковья

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Инвестор получил землю для строительства сырного завода в Дмитрове. Участок выдали новому резиденту подмосковной «Сырной долины». Компания «Гестия» будет выпускать мягкие, твердые и полутвердые сыры.

    Землю для производства выделили новому резиденту «Сырной долины» Подмосковья | Изображение 1

    Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, выделить участок распорядился губернатор Андрей Воробьев.

    Инвестор планирует начать проектные работы в первом квартале 2022 года

    Наталья Адигамова.

    Землю площадью один гектар предоставили из собственности Московской области. «Гестия» планирует производить около 1,6 тысячи тонн сыра в год.

    В результате жители Подмосковья получат еще 35 рабочих мест, а поступления в бюджет превысят 229 миллионов рублей.

    Ранее стало известно, что строительство «Сырной долины» в Подмосковье завершат в 2022 году. Откроют там и лабораторию контроля качества продукции.