Землю для производства выделили новому резиденту «Сырной долины» Подмосковья

Инвестор получил землю для строительства сырного завода в Дмитрове. Участок выдали новому резиденту подмосковной «Сырной долины». Компания «Гестия» будет выпускать мягкие, твердые и полутвердые сыры.

Как отметила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова, выделить участок распорядился губернатор Андрей Воробьев.

Инвестор планирует начать проектные работы в первом квартале 2022 года Наталья Адигамова.

Землю площадью один гектар предоставили из собственности Московской области. «Гестия» планирует производить около 1,6 тысячи тонн сыра в год.

В результате жители Подмосковья получат еще 35 рабочих мест, а поступления в бюджет превысят 229 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что строительство «Сырной долины» в Подмосковье завершат в 2022 году. Откроют там и лабораторию контроля качества продукции.