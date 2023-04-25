Подмосковье 25 апреля 2023, 14:12 Земляной миндаль впервые высадили в открытый грунт в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Экспериментальную партию земляного миндаля высадили в Коломне по инициативе студентов аграрного колледжа имени Козлова. Первые 60 кустов чуфы позволят селекционерам изучить особенности растения и перспективы использования культуры в сельском хозяйстве Подмосковья.

«Первые 60 кустов были высажены для исследований наиболее оптимального состава почвы и получения максимального результата. Минсельхозпрод всегда поддерживает инициативы молодежи, особенно работы, открывающие новые возможности развития сельского хозяйства», — отметил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.

Реклама

Первый сбор урожая ожидают уже через три месяца. По прогнозам специалистов, на корневище одного куста может быть сосредоточено до 400 съедобных «орешков».

В самом начале года студенческий проект по выращиванию чуфы прошел в финал международного конкурса «Начинающий фермер». Работу представила студентка Анастасия Лапушкина, а автором идеи выступила председатель Московского областного регионального отделения РССМ Алена Линовицкая.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал три фактора успеха сельского хозяйства в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».