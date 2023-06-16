Подмосковье 16 июня 2023, 16:33 Земляника созрела в лесах Подмосковья раньше срока Unsplash

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Сезон лесной земляники начался в Подмосковье почти на две недели раньше срока. Этому способствовала теплая погода, устоявшаяся в регионе с начала лета.

«Июль принято считать месяцем сбора ягод, однако теплое начало лета в этом году позволило ягодам созреть раньше сроков. Уже сейчас на прогретых солнцем лесных полянах можно найти спелую землянику», — рассказал министр экологии и природопользования Тихон Фирсов.

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В Подмосковье растет много видов ягод, из них самыми распространенными являются земляника, малина, костяника, черника, брусника и клюква. Несъедобными и даже ядовитыми являются волчье лыко, белладонна, аронник пятнистый, бузина, воронец колосовидный.

В Красную книгу Московской области занесены такие съедобные ягоды, как шикша, морошка, клюква мелкоплодная (на фото), жимолость голубая, вишня степная, княженика. Срывать такие плоды нельзя.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что к осени в Подмосковье появится семь новых лесопарков. По его словам, лес — это место, где люди могут качественно провести свои выходные.

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