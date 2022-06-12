Земля за рубль, субсидии и каникулы по кредитам. Меры поддержки бизнеса обсудили в Котельниках

Меры поддержки бизнеса обсудили в Котельниках на встрече с главой городского округа Сергеем Жигалкиным. Предпринимателям рассказали о субсидиях, кредитных каникулах и возможности приобрести землю за рубль.

В Котельниках работают более трех тысяч предприятий. Основные сферы деятельности — услуги и торговля. С начала года создали более 500 новых рабочих мест. Округ занимает первое место в Московской области по количеству привлеченных инвестиций. А еще в Котельниках самый низкий уровень безработицы.

«Сегодня еще такой день — международный день друзей, а так как наши все руководители предприятий, наши бизнесмены мы их считаем своими партнерами, друзьями, поэтому в этот день мы здесь собрались, чтобы обсудить вот эти волнующие проблемы и меры поддержки, которые существуют», — отметил Жигалкин.

Благодаря введенным мерам в медицинских учреждениях появляется современное оборудование. Субсидия позволила одной из клиник приобрести аппарат УЗИ. Средства выделила администрации Котельников за победу в муниципальном конкурсе. Его поводили среди предпринимателей. Денег хватило на первый взнос по лизингу.

«Он более четкую картинку и глубину показывает, то есть уже более современные и компьютерные технологии, которые интерпретируют сигналы и визуализационные моменты, поэтому ради хорошего качественного оказания услуг — это самое то, что нужно», — пояснил директор медклиники Тимофей Кузнецов.

Бизнесу сейчас уделяется большое внимание. Например, предпринимателям предлагают взять земельный участок в Подмосковье за один рубль, банки предлагают кредитные каникулы, а также в регионе объявлен мораторий на проверки и штрафы.