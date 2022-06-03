«Земля врачам» обеспечила участками 630 медиков

За время действия областной программы «Земля врачам» земельные участки в Подмосковье получили 632 медика. 18 из них — в Зарайском городском округе. Об этом сообщили в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Принципиально выбраны округа, где наиболее востребованы медики, и акцент сделан именно на врачах узких специальностей. В каждом из 31 участвующем в программе округе подбираются земельные участки. В Зарайске землю получили 18 врачей. Всего за время действия программы обеспечено земельными участками 632 медика», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Она отметила, что помимо программы «Земля врачам» в Подмосковье действуют и другие социальные проекты. Их задача — поддержать различные категории граждан, нуждающихся в поддержке государства.

Представители Минимущества Подмосковья поделились историей травматолога-ортопеда высшей квалификационной категории Михаила Голобокова, который получил землю в Зарайске. Он в профессии более 17 лет. Основное профильное образование он получил в Рязанском государственном медицинском университете имени академика Павлова, по специальности «Лечебное дело». Позже Голобоков прошел профессиональную переподготовку по специальности «травматология и ортопедия» на факультете усовершенствования врачей МОНИКИ.

По словам врача, он выбрал эту профессию как социально значимую.