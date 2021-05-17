Земля не будет простаивать. Подмосковье выйдет в лидеры по ряду направлений сельского хозяйства

Сельское хозяйство в Московской области уже показало динамичные темпы развития. В этом году в регионе планируют закрепить успехи и выйти в лидеры по ряду направлений, доложил губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву глава Минсельхоза Сергей Воскресенский.

«По результатам работы в прошлом году отрасль сельского хозяйства показала достаточно динамичное развитие. На 4,5% увеличились надои молока, на 36,6% — урожай пшеницы. Хотелось бы отметить, что это рекордный показатель за все постсоветское время», — сказал Воскресенский.

Урожай по овощам защищенного грунта также прибавил на 12,7%.

«Тем не менее в связи с аномальными погодными условиями не порадовал урожай картофеля, ягод и овощей открытого грунта. Но в этом году мы планируем наверстать упущенное», — заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона.

Валовое производство молока в прошлом году составило 710 тысяч тонн. В этом году в Подмосковье планируют достичь показателя в 750 тысяч тонн и увеличить продуктивность.

«В среднесрочной перспективе, конечно, стремимся к миллиону тонн», — сказал Воскресенский.

Источник фото: телеканал «360»

По производству сыра Подмосковье в прошлом году заняло второе место, уступив только Алтайскому краю. Но в этом году Московская область должна выйти в лидеры.

«В первом квартале 2021-го мы уверенно лидируем — производим 12,5% об общей доли производства сыра в России. И к концу года планируем закрепить наше первое место. Сегодня мы опережаем Алтайский край на 1,3 тысячи тонн», — отметил он.

Новое для Подмосковья направление сельского хозяйства — производство промышленной ягоды. Сейчас доля региона составляет 7% в России, указал Воскресенский. К 2023 году эту долю планируют довести до 50% и занять первое место в России.

Источник фото: телеканал «360»

«Десять крупнейших инвестиционных проектов, реализацию которых закончат в этом году, позволят создать еще 2069 новых рабочих мест», — добавил Воскресенский.

Министр доложил губернатору, что основная задача — увеличить отдачу с каждого гектара. Этому поспособствует цифровая инвентаризация земель.

«В этом году мы планируем запустить спутниковый космический контроль наших сельхозземель. Это позволит видеть наши земли с точностью в монохромных снимках до двух метров, в цветных снимках — до 10 метров. Это поможет нам уточнить контуры произрастания борщевика и значительно экономить бюджет, оперативно выявлять факты нецелевого использования угодий: карьеры, незаконное строительство, помойки», — сообщил глава Минсельхоза.

Дистанционный контроль позволит видеть контуры посевных и зарастание земель, чтобы принимать нужные меры, пояснил Воскресенский.

Губернатор поручил подготовить дорожную карту о том, как будет задействовано максимум пашней для эффективного производства сельхозпродукции.

«Я обращаю внимание, и каждый из вас наверняка сталкивается с информацией о продовольственной безопасности в стране. И сахар, и масло, и гречка, и пшеница — все это такие очень важные направления работы. В Московской области земля не должна простаивать. Там, где это происходит, нужно разговаривать с собственниками», — сказал Воробьев.

Глава Подмосковья подчеркнул, что землю брали в собственность для эффективного использования, а не для того, «чтобы она стояла и чтобы выращивать там борщевик».

«Все необходимые решения, законы нами приняты, поэтому прошу вас, уважаемые главы округов из красных зон, занимать активную позицию. А профильный зампред и министры эту работу должны сопровождать», — заключил Воробьев.

Ранее в Подмосковье обновили онлайн-карту по борьбе с борщевиком.