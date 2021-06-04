Земля должна работать на качество жизни. Воробьев обратился к владельцам сельхозугодий

Земля в Московской области должна работать. Если владелец ей не занимается, то он должен отдать ее тому, кто сможет воспользоваться участком для улучшения качества жизни в регионе. Об этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Поэтому задача — если ты собственник сельхозземли, чтобы ты не был как собака на сене, а все-таки ты пускал ее в оборот, чтобы она была производительной. Чтобы, с одной стороны, ты получал доход, а с другой, люди могли работать на этой земле. Вот в чем заключается стратегическая задача. Все должно работать, каждый клочок земли в Московской области должен работать на качество жизни», — сказал Воробьев.

По его словам, региональные власти стараются убедить владельцев в важности такой стратегии. Губернатор отметил, что люди стали понимать нужность вовлечения земли в оборот.

Также Воробьев сообщил о работе над рекультивацией полигонов, по ограничению выбросов в Подмосковье.

«Жители Подмосковья очень требовательны, и это справедливо. Они хотят видеть зеленое, чистое Подмосковье. И там, где есть какие-либо нарушения, причем уже даже не с мусором, а с предприятиями, которые беспокоят людей, мы с ними взаимодействуем, мы требуем их модернизировать или обеспечить зеленую деятельность», — заметил он.

Также во время интервью разговор зашел о вакцинации от коронавируса. Глава региона подчеркнул, что делать прививку или нет — выбор каждого человека.