Около 9 тысяч гектаров земли Подмосковья обработали от борщевика за месяц

С начала мая от борщевика обработали более 8,8 тысячи гектаров земель в Подмосковье. Больше всего участков затронули в Клину, Можайске, Егорьевске, Шаховской и Сергиевом Посаде.

Это подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Обработали уже более 45% от общей площади поражения Сергей Воскресенский.

Выполняя первый этап борьбы с опасным сорняком, некоторые городские округа уже справились на 100%. По словам министра, это Лосино-Петровский, Богородский, Павловский Посад, ЗАТО Восход, Королев, Бронницы и Ивантеевка.

Первую стадию обработки земли от борщевика во всех округах Подмосковья планируют завершить 10 июня.

Ранее стало известно, что Московская область будет следить за борщевиком из космоса. В онлайн-режиме каждые две недели смогут получать оттуда снимки, позволяющие контролировать разрастание сорняка.