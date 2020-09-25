Жители Подмосковья через сайт госуслуг смогут купить землю под родовые захоронения

В дальнейшем список округов Подмосковья, где можно получить участки, расширят. Важно, что места предоставят только органы местного самоуправления и уполномоченные ими учреждения, работающие в сфере погребения и похоронного дела.

Жителей призвали быть осторожными и не попасться на уловки мошенников. Предложения не могут предоставить коммерческие организации, ритуальные агенты и иные лица.

Услуга уже полностью доступна в онлайн-формате. Жители могут открыть официальный сайт Главного управления региональной безопасности Подмосковья и перейти в раздел «Выбор места для создания семейного (родового) захоронения».

Появится интерактивная карта. На нее нанесли все кладбища, на которых разрешено выдавать места для родовых захоронений. И жители смогут выбрать участки, учитывая все особенности.

После онлайн-просмотра места его можно найти по координатам, чтобы пообщаться с работниками кладбища и увидеть состояние земли.

Когда житель определится с участком, сможет уже подать заявку на покупку онлайн. И после получения разрешения понадобится распечатать квитанцию, оплатить ее в МФЦ или банке.

Подробности об услуге доступны на официальном сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.