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    25 сентября 2020, 17:37

    Жители Подмосковья через сайт госуслуг смогут купить землю под родовые захоронения

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Подмосковье появилась новая услуга — приобретение участков под семейные, родовые захоронения. Получить ее можно в Истре, Солнечногорске, Богородском округе, Мытищах и Красногорске. Жители смогут выбрать место, ориентируясь на расположение, цену и фотографии.
    Жители Подмосковья через сайт госуслуг смогут купить землю под родовые захоронения

    В дальнейшем список округов Подмосковья, где можно получить участки, расширят. Важно, что места предоставят только органы местного самоуправления и уполномоченные ими учреждения, работающие в сфере погребения и похоронного дела.

    Жителей призвали быть осторожными и не попасться на уловки мошенников. Предложения не могут предоставить коммерческие организации, ритуальные агенты и иные лица.

    Услуга уже полностью доступна в онлайн-формате. Жители могут открыть официальный сайт Главного управления региональной безопасности Подмосковья и перейти в раздел «Выбор места для создания семейного (родового) захоронения».

    Появится интерактивная карта. На нее нанесли все кладбища, на которых разрешено выдавать места для родовых захоронений. И жители смогут выбрать участки, учитывая все особенности.

    После онлайн-просмотра места его можно найти по координатам, чтобы пообщаться с работниками кладбища и увидеть состояние земли.

    Когда житель определится с участком, сможет уже подать заявку на покупку онлайн. И после получения разрешения понадобится распечатать квитанцию, оплатить ее в МФЦ или банке.

    Подробности об услуге доступны на официальном сайте Главного управления региональной безопасности Московской области.

    Новости SMI.FM