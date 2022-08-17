Землевладельцы заплатят 60 миллионов рублей за незаконную свалку в Раменском

Московский областной суд удовлетворил требование Минэкологии Московской области о возмещении ущерба, нанесенного незаконным размещением отходов в Раменском городском округе. Ответчиками выступили совладельцы земельного участка в бывшем сельском поселении Чулковском.

О свалке сообщили местные жители. По их заявлению была проведена проверка — и факт сброса строительных и бытовых отходов подтвердился.

«Площадь свалки составила почти пять тысяч квадратных метров, объем мусора — свыше 22 тысяч кубометров. Как выяснилось, прием отходов был организован одним из совладельцев земельного участка. Второй привлечен к ответственности в качестве соответчика», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Судебная экспертиза определила, что почве нанесен ущерб более чем на 60 миллионов рублей. Эту сумму ответчикам придется возместить государству.

В Минэкологии напомнили, что ответственность за образование незаконной свалки несут как непосредственный нарушитель, так и правообладатель, который обязан следить за экологическим состоянием земель. Ранее был подан аналогичный иск на 54 миллиона рублей о возмещении ущерба, нанесенного землям в городском округе Жуковский. Губернатор Андрей Воробьев дал четкое указание строго наказывать тех, кто вредит экологии региона.