Подмосковье 29 марта 2023, 17:24 Землевладельцы внесли в бюджет Подмосковья 340 миллионов рублей за изменение ВРИ в первом квартале Министерство имущественных отношений Московской области

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Свыше 1,6 тысяч собственников недвижимости из Подмосковья изменили вид разрешенного использования участков с начала года. Благодаря этому в бюджет региона поступило около 340 миллиона рублей.

Как рассказала глава Минимущества области Наталья Адигамова, плату взимают за изменение на виды, которые подразумевают жилую застройку.

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«Данной услугой жители Подмосковья пользуются весьма активно. Так, за три месяца с начала года мы направили свыше 2,2 тысячи положительных решений на общую сумму более 800 миллионов рублей», - сказала она.

Узнать вид разрешенного использования жители могут на «Госуслугах», сайте Росреестра, офисах МФЦ или сервис «Публичная кадастровая карта». Заявитель также может заранее рассчитать плату и принять решение об оплате процедуры заранее.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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