Землевладельцы из Подмосковья получили штрафы на 1,3 млн рублей за борщевик

Землевладельцы из Подмосковья получили штрафы почти на 1,3 миллиона рублей за борщевик Сосновского. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Проверку проводили специалисты муниципального земельного контроля летом и осенью. Правонарушения допущены в городских округах Богородский, Кашира, Дмитровский, Клин, Одинцовский и Пушкинский.

По данным за прошедшую неделю, по одному землевладельцу-нарушителю из городских округов Богородский, Кашира и Одинцовский теперь должны заплатить по 150 тысяч рублей. Они не удаляли ядовитый сорняк. В городском округе Клин нарушитель получил штраф в размере 200 тысяч рублей. В Дмитровском городском округе под санкции попали два землевладельца, им нужно заплатить 300 тысяч.

Больше всего правонарушителей административная комиссия нашла в Пушкинском городском округе. Наказание получат пять правообладателей участков, общая сумма штрафа 310 тысяч рублей.

Площадь участков, пораженных борщевиком, достигла более 166 гектаров. Всего с начала 2020 года за бездействие по борьбе с борщевиком землевладельцы получили штрафы на более чем 210 миллионов рублей.