Землевладельцев из Подмосковья оштрафовали на 155 млн рублей за борщевик
Как отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, работу проводят в каждом округе. Владельцы или арендаторы земли должны своевременно обрабатывать свои участки, чтобы не допускать распространения опасного растения.
В этом году внимание к борщевику стало еще пристальнее. Совместно с администрациями округов удалось охватить большие площади, чем в прошлом году, чтобы призвать людей к борьбе с сорнякомНаталья Адигамова.
По ее словам, после проверок земельных инспекторов многие из нарушителей исправляют ситуацию. Наталья Адигамова назвала такие рейды «работой на результат».
«Все большее количество обладателей земель уже подключаются к борьбе с сорняком, и у нас есть шанс победить его в обозримом будущем», — отметила она.
Наталья Адигамова уточнила, что больше всего штрафов в Клину — 37,4 миллиона рублей, Егорьевске — 27,1 и Рузе — 21,3.
В Подмосковье уже появилась единая горячая линия для борьбы с борщевиком. Получить информацию, связанную с ним, можно по телефону 8 (495) 128-00-88.