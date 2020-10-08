Землевладельцев из Подмосковья оштрафовали на 155 млн рублей за борщевик

Землевладельцы Подмосковья получили штрафы более чем на 155 миллионов рублей с начала года. Инспекторы привлекут к ответственности собственников, которые не принимают мер по уничтожению борщевика. Коснулось это уже 1256 участков.

Как отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, работу проводят в каждом округе. Владельцы или арендаторы земли должны своевременно обрабатывать свои участки, чтобы не допускать распространения опасного растения.

В этом году внимание к борщевику стало еще пристальнее. Совместно с администрациями округов удалось охватить большие площади, чем в прошлом году, чтобы призвать людей к борьбе с сорняком Наталья Адигамова.

По ее словам, после проверок земельных инспекторов многие из нарушителей исправляют ситуацию. Наталья Адигамова назвала такие рейды «работой на результат».

«Все большее количество обладателей земель уже подключаются к борьбе с сорняком, и у нас есть шанс победить его в обозримом будущем», — отметила она.

Наталья Адигамова уточнила, что больше всего штрафов в Клину — 37,4 миллиона рублей, Егорьевске — 27,1 и Рузе — 21,3.

В Подмосковье уже появилась единая горячая линия для борьбы с борщевиком. Получить информацию, связанную с ним, можно по телефону 8 (495) 128-00-88.