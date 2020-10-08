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    08 октября 2020, 10:09

    Землевладельцев из Подмосковья оштрафовали на 155 млн рублей за борщевик

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Землевладельцы Подмосковья получили штрафы более чем на 155 миллионов рублей с начала года. Инспекторы привлекут к ответственности собственников, которые не принимают мер по уничтожению борщевика. Коснулось это уже 1256 участков.
    Землевладельцев из Подмосковья оштрафовали на 155 млн рублей за борщевик

    Как отметила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, работу проводят в каждом округе. Владельцы или арендаторы земли должны своевременно обрабатывать свои участки, чтобы не допускать распространения опасного растения.

    В этом году внимание к борщевику стало еще пристальнее. Совместно с администрациями округов удалось охватить большие площади, чем в прошлом году, чтобы призвать людей к борьбе с сорняком

    Наталья Адигамова.

    По ее словам, после проверок земельных инспекторов многие из нарушителей исправляют ситуацию. Наталья Адигамова назвала такие рейды «работой на результат».

    «Все большее количество обладателей земель уже подключаются к борьбе с сорняком, и у нас есть шанс победить его в обозримом будущем», — отметила она.

    Наталья Адигамова уточнила, что больше всего штрафов в Клину — 37,4 миллиона рублей, Егорьевске — 27,1 и Рузе — 21,3.

    В Подмосковье уже появилась единая горячая линия для борьбы с борщевиком. Получить информацию, связанную с ним, можно по телефону 8 (495) 128-00-88.