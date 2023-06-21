21 июня 2023, 15:18
Землевладельца из Каширы обяжут открыть доступ к реке Медведке через суд
Минэкологии Подмосковья примет участие в суде по иску администрации Каширы к жителю Москвы. Владелец трех земельных участков в деревне Елькино перекрыл жителям свободный доступ к реке Медведке.
«Часть одного из земельных участков имеет пересечение с береговой полосой реки Медведки и образованного на ней пруда. Более того, гражданин установил забор из металлической сетки прямо в русле реки и возвел летний дом, который преграждает людям свободный проход к воде», — рассказал министр экологии Подмосковья Тихон Фирсов.
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Администрация Каширы просит суд обязать хозяина демонтировать ограждение и постройку, прекратить право собственности на земельный участок, имеющий пересечение с береговой полосой реки, а второй участок уменьшить на площадь такого пересечения. Минэкологии активно поддерживает эти требования.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.
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Кашира
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