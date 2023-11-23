Подмосковье 23 ноября 2023, 12:43 Земельный участок в Зарайске стал самым бюджетным на торгах Подмосковья за прошлую неделю Комитет по конкурентной политике Московской области

Читать 360tv в

Самый бюджетный участок под строительство жилого дома сдали в аренду на прошлой неделе, с 13 по 17 ноября, в городском округе Зарайск. За право стать его обладателем боролись два претендента. Победитель получил его всего за 38 тысяч рублей.

Земельный участок для индивидуального жилищного строительства расположен всего в 3,5 километрах от центра Зарайска. Неподалеку от него — продуктовые магазины, лес, парк, школа и ледовой комплекс. Расстояние до Москвы составляет 165 километров.

Реклама

Стартовая цена лота, общей площадью 12 соток, стартовала от 37 тысяч рублей. Однако в ходе торгов ставка увеличилась, и победитель получил участок в аренду сроком на 13 лет всего за 38 тысяч рублей.

Отметим, что основной принцип торгов состоит в том, чтобы предложить наивысшую цену. Если в аукционе участвует лишь один человек, он получает лот на максимально выгодных условиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».