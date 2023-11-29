Подмосковье 29 ноября 2023, 10:46 Земельный участок в Ступине стал самым бюджетным на торгах в Подмосковье за неделю Комитет по конкурентной политике Московской области

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В Ступине реализовали на торгах самый бюджетный на прошлой неделе участок земли площадью 6,5 сотки. Его сдали в аренду за 724 тысячи рублей в год, сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

Объект для ведения личного подсобного хозяйства находится в деревне Николо-Тители, в 89 километрах от МКАД.

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«Рядом с участком — лесной массив, большой частный сектор и продуктовый магазин, а до ближайшей железнодорожной станции можно добраться на автомобиле за 10 минут», — уточнили в ведомстве.

Начальная цена лота составила 24 тысяч рублей. В аукционе участвовали два человека.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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