Подмосковье 09 августа 2023, 13:08 Земельный участок в Лыткарине стал самым дорогим на торгах в Подмосковье за прошлую неделю Комитет по конкурентной политике Московской области

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Владелец бизнеса победил в конкурсе на участок площадью 4,86 гектара в Лыткарине. Земля обошлась предпринимателю в 20 миллионов рублей в год, сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

Стартовая цена лота начиналась от 10 миллионов рублей ежегодно. В итоге пятеро претендентов на аренду подняли ее до 20.

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Земля находится в 31 километре от МКАД на территории детского городка ЗИЛ. Победитель сможет использовать ее под производственную деятельность и заниматься изготовлением вещей промышленным способом.

Всего на прошлой неделе в регионе провели 71 аукцион. В них поучаствовали 267 человек. В среднем на один лот претендовали пятеро.

Найти доступную к торгам недвижимость в Московской области можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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