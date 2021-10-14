Земельный участок в Электрогорске передали в аренду за миллион рублей в год

Земельный участок площадью 2400 квадратных метров в Электрогорске передали в аренду за один миллион рублей в год. Как рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, стартовую цену лота подняли в три раза в ходе аукциона на электронной площадке Регионального центра торгов.

За право арендовать земельный участок боролись два претендента. В результате участок в Электрогорске, на улице Горького, реализован за годовую плату 1 051 896 рублей.

«Победитель сможет использовать его согласно виду разрешенного использования — для размещения объектов бытового, торгового, гостиничного назначения, общественного питания, дорожного сервиса или спорта, а также организовать на нем амбулаторное ветеринарное обслуживание или другие полезные инициативы», — отметила Наталья Адигамова.

Торги были организованы комитетом по конкурентной политике Московской области, уточнила министр.

Ранее стало известно, что в Подмосковье с начала года бесплатными земельными участками обеспечили 1491 многодетную семью.