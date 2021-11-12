Земельный участок выдали врачу-эндокринологу из Дмитрова

Врач Дмитровской горбольницы Ольга Данилина прошла путь от участкового терапевта до одного из лучших в области эндокринологов. Медик бесплатно получила в пользование участок по региональной программе «Земля врачам».

Источник фото: телеканал «360»

Сразу после школы Ольга Данилина поступила в мединститут имени Пирогова. Закончила его с золотой медалью и по распределению попала в Дмитровскую городскую больницу. Здесь она начинала работать участковым терапевтом и за 27 лет стала одним из лучших в Подмосковье эндокринологов.

Источник фото: телеканал «360»

«Что в моей работе самое любимое? Наверное, разгадывание каких-то сложных клинических случаев», — делится Ольга.

Источник фото: телеканал «360»

Когда медику предложили участвовать в областной программе «Земля врачам», она ни минуты не раздумывала. В ней могут принимать участие подмосковные медики 36 специальностей, отработавшие по профессии больше 3-х лет. Если хозяин за 6 лет пользования построит на участке дом, то сможет оформить его в собственность.

Источник фото: телеканал «360»

Ольга признается — приезжает сюда уже не в первый раз — и глазам своим не верит.