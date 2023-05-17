Подмосковье 17 мая 2023, 16:58 Земельный участок под фермерское хозяйство выставили на торгах в Ступине Комитет по конкурентной политике Московской области

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В Ступине выставили на торги 67 лотов. Одним из них является земельный участок площадью четыре сотки под ведение сельского хозяйства, сообщили в комитете по конкурентной политике Московской области.

Участок находится в селе Марьинка в 20 километрах от Новорязанского шоссе. Рядом с ним есть продуктовый магазин и остановка общественного транспорта, также есть прямое транспортное сообщение до метро «Котельники». Начальная цена лота составляет 260 212 рублей.

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Заявки на участие в аукционе принимают до 20 июня. Торги состоятся 22 июня.

В Ступине с начала года жители уже взяли через аукцион 106 земельных участков.

Комитет по конкурентной политике Московской области размещает все лоты на портале ЕАСУЗ. На прошлой неделе он пополнился еще 57 лотами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что вовлечение имущества в оборот является одной из основных задач, связанных с развитием экономики и территории региона.

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