Подмосковье 26 апреля 2023, 15:23 Земельный контроль проверит почти 7 тысяч участков Подмосковья на наличие борщевика в этом году Министерство имущественных отношений МО

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Муниципальный земельный контроль Московской области проверит более 6,6 тысячи участков на наличие борщевика Сосновского. Осмотры земель начнутся в ближайшее время.

В план осмотров включены те участки, где в прошлом году были выявлены крупные очаги борщевика. Из-за действия моратория на внеплановые проверки, собственники этих участков не были привлечены к ответственности.

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«В этом году земельные инспекторы снова посетят данные участки, и, если нарушения обнаружатся, выдадут предостережение. Предстоит осмотреть более 6,6 тысячи наделов», — рассказала министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

При необходимости количество участков может быть увеличено. Борщевик Сосновского представляет серьезную угрозу для людей и сельского хозяйства, поэтому вопросу уничтожения сорного растения уделяют особое внимание.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что Московская область начала активно готовиться к сезону летнего детского отдыха. Кроме того, начались приготовления к старту программы «Лето в Подмосковье».

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